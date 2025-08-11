«Ман Сити» может продать Макати за 20+ млн фунтов. Соглашение с «Ноттингемом» на финальной стадии
«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» близки к сделке по Джеймсу Макати.
Ранее сообщалось, что «горожане» отклонили предложение «Ноттингема» в 25 млн фунтов за полузащитника.
Теперь же соглашение между клубами находится на финальной стадии, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма сделки превышает 20 миллионов фунтов. «Форест» уверен, что добьется ее заключения.
Со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31250 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
