«Ман Сити» может продать Макати за 20+ млн фунтов. Соглашение с «Ноттингемом» на финальной стадии

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» близки к сделке по Джеймсу Макати.

Ранее сообщалось , что «горожане» отклонили предложение «Ноттингема » в 25 млн фунтов за полузащитника.

Теперь же соглашение между клубами находится на финальной стадии, пишет инсайдер Фабрицио Романо .

Сумма сделки превышает 20 миллионов фунтов. «Форест» уверен, что добьется ее заключения.

Со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь .