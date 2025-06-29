«Байеру», «Боруссии» и «Лейпцигу» интересен Макати. «Ман Сити» оценивает хавбека в 25 млн фунтов

Джеймс Макати может продолжить карьеру в Бундеслиге.

ESPN сообщает, что заинтересованность в подписании полузащитника «Манчестер Сити » продемонстрировали «Боруссия » Дортмунд и «Байер ». Также за англичанином следят «Лейпциг », «Штутгарт» и «Айнтрахт».

«Горожане» готовы продать 22-летнего футболиста примерно за 25 млн фунтов. Также они хотели бы получить опцию обратного выкупа воспитанника и процент в случае его перепродажи.