Диетолог ЦСКА Блеса о запрете на мясо: «Это было недопонимание. Есть красное мясо в последний день перед игрой – не лучшее решение, но в течение недели у нас полноценный рацион»

Диетолог ЦСКА Хосе Блеса заявил, что игрокам разрешено есть мясо.

Ранее футболисты армейцев Данил Круговой и Кирилл Глебов рассказали, что бывший диетолог Криштиану Роналду ввел запрет на мясо, в частности, говядину.

– Какие рекомендации в команде по употреблению мяса? Были новости, что вы запретили игрокам есть мясо.

– Это было недопонимание. Мы едим мясо, рыбу, у нас полноценный рацион, который сфокусирован на спорте. Мы должны поддерживать спортивное питание.

В последний день перед игрой есть красное мясо – не лучшее решение. Потому что мы едим протеин и другие продукты, более легкие для усвоения.

Но в течение недели мясо, конечно, есть в нашем рационе, – сказал Блеса.

Глебов о ЦСКА при Челестини: «Нам запретили есть мясо. Многие правила ужесточились. Все это принесет пользу, надеюсь»

Круговой о работе с экс-диетологом Роналду в ЦСКА: «Очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает, именно говядину, готов убрать ее вообще»

Челестини не запрещал мясо в ЦСКА: «Это неправда. У нас в буфете есть гриль, курица, телятина, баранина, и в соусе, и с овощами, и так далее, а еще рыба»