Челестини не запрещал мясо в ЦСКА: «Это неправда. У нас в буфете есть гриль, курица, телятина, баранина, и в соусе, и с овощами, и так далее, а еще рыба»

Фабио Челестини заявил, что не запрещал мясо и музыку в ЦСКА.

– Фабио, сейчас важная тема, которая взбудоражила всех. Глебов после матча с «Краснодаром» сказал: «У нас нововведение – тренер запретил есть мясо». Расскажите, что за история с мясом?

– Это неправда, я знаю, это неправда, неправда, неправда. Абсолютно ничего я не запрещал. Напротив, скажу тебе так: я уже работал с диетологом Хосе Блесой на базе, я говорил ему: «Сколько тут мяса?». Обычно в буфете у нас есть гриль, курица, телятина, баранина, и в соусе, и с овощами, и так далее, а еще есть рыба.

Так что в буфете все пространство забито мясом, мясом, мясом, рыбой, рыбой, мясом, мясом, мясом, яйцами, протеином – у нас есть все. Сегодня на базе мы смеялись, говорили: «Ох, ну вот наконец-то мы запретили мясо», хотя там было шесть разных видов мяса. Так что нет, это неправда.

– А что насчет музыки? Говорили, что вы и ее запретили.

– Это как тогда, когда говорили, что я запретил музыку, но вообще-то я сказал: «Нет, вы должны включать музыку!» – сказал главный тренер ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.