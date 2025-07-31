  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини не запрещал мясо в ЦСКА: «Это неправда. У нас в буфете есть гриль, курица, телятина, баранина, и в соусе, и с овощами, и так далее, а еще рыба»
34

Челестини не запрещал мясо в ЦСКА: «Это неправда. У нас в буфете есть гриль, курица, телятина, баранина, и в соусе, и с овощами, и так далее, а еще рыба»

Фабио Челестини заявил, что не запрещал мясо и музыку в ЦСКА.

Фабио, сейчас важная тема, которая взбудоражила всех. Глебов после матча с «Краснодаром» сказал: «У нас нововведение – тренер запретил есть мясо». Расскажите, что за история с мясом?

– Это неправда, я знаю, это неправда, неправда, неправда. Абсолютно ничего я не запрещал. Напротив, скажу тебе так: я уже работал с диетологом Хосе Блесой на базе, я говорил ему: «Сколько тут мяса?». Обычно в буфете у нас есть гриль, курица, телятина, баранина, и в соусе, и с овощами, и так далее, а еще есть рыба.

Так что в буфете все пространство забито мясом, мясом, мясом, рыбой, рыбой, мясом, мясом, мясом, яйцами, протеином – у нас есть все. Сегодня на базе мы смеялись, говорили: «Ох, ну вот наконец-то мы запретили мясо», хотя там было шесть разных видов мяса. Так что нет, это неправда.

– А что насчет музыки? Говорили, что вы и ее запретили.

– Это как тогда, когда говорили, что я запретил музыку, но вообще-то я сказал: «Нет, вы должны включать музыку!» – сказал главный тренер ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
музыка
logoЦСКА
Питание
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoКирилл Глебов
logoНобель Арустамян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Актер из «Слова пацана» Кемстач тренируется с Тимощуком для роли футболиста: «Хочу передать все эмоции, финты и удары, чтобы выглядело живо. Анатолий сам откликнулся, для меня он человек с большой буквы»
36 минут назад
Аморим о целях «МЮ» на сезон: «Мы должны вернуться в Европу. У нас есть то, что нельзя купить – история, болельщики. Мы вернемся на свое место, если изменим культуру»
1120 минут назад
Ван Дейк о том, как в «Ливерпуле» переживают гибель Жоты: «Стараемся быть рядом с семьей Диогу и друг с другом. Важно чтить его наследие как можно дольше, ведь он этого заслуживает»
432 минуты назад
Александр Мостовой про 11-метровый «Зенита»: «Это не пенальти. Круговой случайно попадает ногой – они оба бежали. Что еще делать? Он же не специально»
3641 минуту назад
Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Рэшфорд лучше Уильямса. Нико удачно нас использовал и получил хороший контракт, не понимаю гнев «Атлетика»
1544 минуты назад
КДК рассмотрит скандирование «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Ахмата»
9954 минуты назад
Соболев выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» после матча с ЦСКА
6157 минут назадФото
Бруну про «МЮ»: «Нам нужна более высокая конкуренция – надеюсь, клуб сможет подписать еще 1-2 игроков. Мы выглядели лениво в матче с «Эвертоном»
11сегодня, 09:10
Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»
13сегодня, 08:58
Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: «Седрик, 5G может повлиять на твой сон». Он не берет телефон с собой в спальню»
39сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Кечинов: «В наше время в «Спартаке» почти каждый футболист был харизматичным – сейчас не хватает лидера, вожака. Не видим, как работает Станкович»
22 минуты назад
«Атлетико» нарастил продажи своей продукции на 30% после возвращения старой эмблемы. В июле клуб побил рекорд продаж в официальных магазинах
8 минут назад
Товарищеские матчи. «Барселона» в гостях у «Тэгу», «Ливерпуль» дважды сыграет с «Атлетиком», «Наполи» добился ничьей с «Казертаной»
2427 минут назад
Исак сегодня утром приехал на базу «Ньюкасла» единственным из игроков. Команда утром прилетела из Южной Кореи и получила выходной
29 минут назад
Гову про пост Чалеты-Цара об уходе из «Лиона»: «Не нужно этого цирка – написанные SMM-менеджерами сообщения должны прекратиться. Ты не вернешься в клуб, твои дети не будут носить эту футболку»
357 минут назад
Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
2сегодня, 09:04
Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо – они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»
сегодня, 08:40
Масалитин о Зобнине в «Спартаке»: «Может, Станковича уберут через пару туров, а он будет игроком старта. Сейчас гастарбайтеров могут сократить, тогда Роман нужен будет»
25сегодня, 08:29
Уоддл о Палмере: «Он стоил бы дороже Беллингема, если бы был доступен на рынке – более 100 млн фунтов, как и Ямаль. В мое время за игроков платили 1 млн»
10сегодня, 08:20
Тедеев об 1:1 со «Спартаком»: «Это и заслуга «Акрона». Деньги не играют в футбол»
14сегодня, 07:56