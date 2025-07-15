Брейдо о запрете на мясо в ЦСКА: «Его нет и быть не может. Речь о питании в день игры: за 3 часа до матча лучше обойтись без жареного жирного стейка»
В ЦСКА объяснили, в каких случаях игрокам стоит воздерживаться от мяса.
Ранее Кирилл Глебов рассказал, что после прихода Фабио Челестини футболистам армейцев запретили есть мясо.
«Зашел в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может.
Вопрос явно выдернут из контекста, а значит требует пояснений. Речь о питании в день игры: непосредственно за 3 часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом.
Пообщались с Хосе, новым нутрициологом. Он говорит, что принципы не новы: простые углеводы, низкое содержание жиров, белок – но через курочку и рыбку, а не, опять-таки, тот самый стейк из говядины.
А все подробности по питанию в скором большом интервью Хосе», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
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