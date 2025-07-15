Брейдо о запрете на мясо в ЦСКА: «Его нет и быть не может. Речь о питании в день игры: за 3 часа до матча лучше обойтись без жареного жирного стейка»

В ЦСКА объяснили, в каких случаях игрокам стоит воздерживаться от мяса.

Ранее Кирилл Глебов рассказал , что после прихода Фабио Челестини футболистам армейцев запретили есть мясо.

«Зашел в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может.

Вопрос явно выдернут из контекста, а значит требует пояснений. Речь о питании в день игры: непосредственно за 3 часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом.

Пообщались с Хосе, новым нутрициологом. Он говорит, что принципы не новы: простые углеводы, низкое содержание жиров, белок – но через курочку и рыбку, а не, опять-таки, тот самый стейк из говядины.

А все подробности по питанию в скором большом интервью Хосе», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.