Круговой о работе с экс-диетологом Роналду в ЦСКА: «Очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает, именно говядину, готов убрать ее вообще»

Данил Круговой назвал сложной работу с бывшим диетологом Криштиану Роналду.

Хосе Блеса начал работать в ЦСКА после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды.

«Работа с бывшим диетологом Роналду – что-то новое. Пока очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает. Именно говядину. Готов убрать ее вообще сейчас.

Не знаю, что будет дальше. Но, наверное, станем сильнее и лучше. Круто работать с таким специалистом», – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой .

Тамерлан Мусаев об экс-нутрициологе Роналду в ЦСКА: «Есть игроки, которые быстро устают – он им ставит свекольный сок для энергии, когда жарко, дает таблеточки. Из столовой исключил «грязные» продукты»