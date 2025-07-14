Круговой о работе с экс-диетологом Роналду в ЦСКА: «Очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает, именно говядину, готов убрать ее вообще»
Данил Круговой назвал сложной работу с бывшим диетологом Криштиану Роналду.
Хосе Блеса начал работать в ЦСКА после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды.
«Работа с бывшим диетологом Роналду – что-то новое. Пока очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает. Именно говядину. Готов убрать ее вообще сейчас.
Не знаю, что будет дальше. Но, наверное, станем сильнее и лучше. Круто работать с таким специалистом», – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой.
Тамерлан Мусаев об экс-нутрициологе Роналду в ЦСКА: «Есть игроки, которые быстро устают – он им ставит свекольный сок для энергии, когда жарко, дает таблеточки. Из столовой исключил «грязные» продукты»
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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