Пономарев о запрете мяса в ЦСКА: «А чем же питаться, рыбой? Для южноамериканского игрока, может, нормально, но для русского человека – нет. Так нельзя»

Владимир Пономарев прокомментировал запрет мяса в ЦСКА.

Ранее Кирилл Глебов рассказал , что после прихода Фабио Челестини футболистам армейцев запретили есть мясо.

«Это удивительно просто. Это нельзя делать. Ребята просто двигаться перестанут. Я не могу поверить даже в такое. Такого не бывает просто. А чем же питаться, рыбой что ли?

Для южноамериканского футболиста, может, нормально, но для русского человека это не подходит», – сказал бывший защитник ЦСКА .