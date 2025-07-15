Пономарев о запрете мяса в ЦСКА: «А чем же питаться, рыбой? Для южноамериканского игрока, может, нормально, но для русского человека – нет. Так нельзя»
Владимир Пономарев прокомментировал запрет мяса в ЦСКА.
Ранее Кирилл Глебов рассказал, что после прихода Фабио Челестини футболистам армейцев запретили есть мясо.
«Это удивительно просто. Это нельзя делать. Ребята просто двигаться перестанут. Я не могу поверить даже в такое. Такого не бывает просто. А чем же питаться, рыбой что ли?
Для южноамериканского футболиста, может, нормально, но для русского человека это не подходит», – сказал бывший защитник ЦСКА.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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