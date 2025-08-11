  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Батракова о переписке с Феликсом: «Речь шла об интересе «Бенфики». Мы проинформировали, что опции выкупа нет, нужно разговаривать с «Локомотивом». Пока все»
10

Агент Батракова о переписке с Феликсом: «Речь шла об интересе «Бенфики». Мы проинформировали, что опции выкупа нет, нужно разговаривать с «Локомотивом». Пока все»

Агент Алексея Батракова рассказал об общении с Жоау Феликсом и его агентом.

Ранее сообщалось, что полузащитником «Локомотива» Батраковым интересовалась «Бенфика», но так и не сделала конкретное предложение. Агент Жорже Мендеш предлагал 20-летнему футболисту вариант с переходом в португальский клуб. Перед этим россиянину в соцсетях написал Жоау Феликс.

– Не совсем понятна тема с сообщением Жоау Феликса Батракову. Что за история?

– Списались игроки. Потом со мной вышел на связь помощник Мендеша. Речь шла об интересе со стороны «Бенфики».

Мы дали информацию о том, что опции выкупа нет, нужно разговаривать с клубом. На этом пока все, – сказал агент Владимир Кузьмичев.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?32499 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Россия
logoЖоау Феликс
возможные трансферы
Владимир Кузьмичев
logoЖорже Мендеш
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Батракова об интересе «Бенфики»: «Все было через посредников – я ответил, что нужно связаться с «Локо». Почему клуб не сделал этого – вопрос к ним»
2210 августа, 15:10
Агент Батракова: «Алексей видит продолжение карьеры в большом европейском футболе. Второй сезон на высоком уровне будет поводом для больших клубов обратить внимание»
3010 августа, 09:48
Мендеш предлагал Батракову вариант с Португалией, но хавбек рассматривает только клубы из топ-5 лиг, сообщил Кузьмичев. Европейская команда сможет купить Алексея дешевле 20 млн евро
1204 августа, 18:30
Агент Батракова о переписке с Феликсом: «Жоау предложил своего агента для помощи в переговорах с европейским клубом. Мы в диалоге – контакты такого уровня могут быть полезны»
333 августа, 09:59
Главные новости
Нашей Трибуне нужен продакт-менеджер, чтобы каждый голос пользователя на ней был ярче и громче. Ждем именно вас!
15 минут назадВакансия
Агент Батракова о вариантах в Европе: «Алексею больше всего подошла бы Испания. Есть интерес со стороны итальянских и испанских клубов. Переход в Германию из-за политики маловероятен»
1748 минут назад
Россия сыграет с Перу и Чили, Роналду сделал предложение Джорджине, в РПЛ могут ввести потолок зарплат, Доннарумма не сыграет в Суперкубке, «Салават» расторг контракт с Ливо и другие новости
9сегодня, 06:10
Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже (L’Equipe)
110сегодня, 05:30
Гранат о Карпине в «Динамо»: «Он не Гарри Поттер, который придет с волшебной палочкой и все наладит. Команда – сложный футбольный организм, не все так просто»
24сегодня, 05:15
Черчесов о «Спартаке»: «Если до сих пор не возглавил, почему это должно случиться сейчас? Тренер, которого хотят, находят. Если буду нужен топ-клубу – обратятся»
21сегодня, 04:45
Мостовой о Станковиче: «Нет результата – будут кидать ножи в спину. Будет результат – те же самые будут облизывать. В «Спартаке» поменялось 12 тренеров за последние 10 лет»
29сегодня, 04:30
Геммолог допустила, что кольцо Джорджины стоит несколько миллионов долларов: «Вес овального бриллианта оценивается более чем в 10 карат, возможно, 15»
56сегодня, 04:15
Зампред Госдумы Жуков: «Не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских. Была возможность пригласить Черчесова»
64сегодня, 03:30
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
12сегодня, 03:05
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о том, что «Спартак» неправильно потратил 70 млн евро на трансферы: «40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Кирилла Глебова. И была бы совсем другая картина»
810 минут назад
«Локомотив» объявил об уходе Марадишвили в «Акрон»: «Желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм»
540 минут назад
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
1сегодня, 06:45
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
сегодня, 06:25
Хавбек «Динамо» Рубенс об РПЛ: «Уровень очень высокий. В Бразилии футбол более техничный, в России – интенсивный, построен на физике»
6сегодня, 06:15
Осинькин о паузе в карьере: «Не хватает эмоций от работы в футболе. Драйва, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей»
5сегодня, 05:55
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
2сегодня, 05:45
Губерниев об иностранном тренере в «Спартаке»: «Ищут золотых рыбок, которые оказались ротанами. Пусть Абаскаля возьмут – за такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься»
15сегодня, 04:55
«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
3сегодня, 03:55
«Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать». Туфрин о клубе
34сегодня, 03:30