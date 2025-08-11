Агент Батракова о переписке с Феликсом: «Речь шла об интересе «Бенфики». Мы проинформировали, что опции выкупа нет, нужно разговаривать с «Локомотивом». Пока все»
Агент Алексея Батракова рассказал об общении с Жоау Феликсом и его агентом.
Ранее сообщалось, что полузащитником «Локомотива» Батраковым интересовалась «Бенфика», но так и не сделала конкретное предложение. Агент Жорже Мендеш предлагал 20-летнему футболисту вариант с переходом в португальский клуб. Перед этим россиянину в соцсетях написал Жоау Феликс.
– Не совсем понятна тема с сообщением Жоау Феликса Батракову. Что за история?
– Списались игроки. Потом со мной вышел на связь помощник Мендеша. Речь шла об интересе со стороны «Бенфики».
Мы дали информацию о том, что опции выкупа нет, нужно разговаривать с клубом. На этом пока все, – сказал агент Владимир Кузьмичев.
