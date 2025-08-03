Агент Батракова о переписке с Феликсом: «Жоау предложил своего агента для помощи в переговорах с европейским клубом. Мы в диалоге – контакты такого уровня могут быть полезны»
Ранее об этом в своем телеграм-канале рассказала бывшая футболистка Ирина Подшибякина – девушка полузащитника «Локомотива».
На прошлой неделе Феликс перешел в саудовский «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду.
– Да, мне известно о том, что Феликс писал Батракову. Это было три дня назад. Мы переписывались с Феликсом. Он предложил своего агента для помощи в переговорах по одному клубу. Сначала переписывались с Феликсом, а потом с его представителем.
У нас есть партнеры, но контакты такого уровня всегда могут быть полезны. Мы в диалоге и постараемся сохранить отношения, которые намечаются.
– Вы сказали о переговорах с клубом. Это команда из Европы или Саудовской Аравии?
– Речь о европейском клубе. Мы и раньше могли общаться с Жорже Мендешем. Вы же понимаете, что через футболиста такого уровня, как Феликс, отношения складываются по-другому, – сказал Владимир Кузьмичев.