Кузяев интересен «Ахмату». Далер пытался найти команду в Европе, было предложение от «Ганновера» на 400 тысяч евро в год, но отца игрока оно не устроило
«Ахмат» хочет подписать Далера Кузяева.
По информации «Чемпионата», полузащитника очень хочет видеть в своей новой команде тренер Станислав Черчесов.
32-летний футболист стал свободным агентом после ухода из «Гавра».
Отмечается, что все лето Кузяев пытался найти команду в Европе. Самый конкретный интерес был от «Ганновера» из второй немецкой Бундеслиги, который предлагал игроку зарплату 400 тысяч евро в год. Однако отец Далера посчитал предложение недостаточно хорошим.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
