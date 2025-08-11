Кузяев интересен «Ахмату». Далер пытался найти команду в Европе, было предложение от «Ганновера» на 400 тысяч евро в год, но отца игрока оно не устроило

«Ахмат» хочет подписать Далера Кузяева.

По информации «Чемпионата», полузащитника очень хочет видеть в своей новой команде тренер Станислав Черчесов .

32-летний футболист стал свободным агентом после ухода из «Гавра».

Отмечается, что все лето Кузяев пытался найти команду в Европе. Самый конкретный интерес был от «Ганновера » из второй немецкой Бундеслиги, который предлагал игроку зарплату 400 тысяч евро в год. Однако отец Далера посчитал предложение недостаточно хорошим.