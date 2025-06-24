Кузяев хочет остаться в Европе, несмотря на контакты с «Зенитом» и ЦСКА. Агенты хавбека ищут варианты в Испании, Франции и Италии (Sport24)

Далер Кузяев хочет остаться в Европе после ухода из «Гавра».

По информации Sport24, несмотря на контакты с ЦСКА и «Зенитом », полузащитник намерен продолжить карьеру за границей.

Сообщается, что представители Кузяева работают над тем, чтобы устроить футболиста в один из клубов Испании , Франции или Италии. В числе возможных вариантов продолжения карьеры упоминаются «Алавес », «Овьедо», «Ницца», «Страсбур», «Брест», а также «Парма», «Кальяри» и «Лечче». При этом на данный момент официальных переговоров с клубами не ведется.

Отмечается, что Кузяев хотел бы получать примерно такую же зарплату, как в «Гавре» – около 350 тысяч евро. Возвращение в Россию рассматривается лишь как крайний вариант – в этом случае финансовые запросы хавбека будует значительно выше.