Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании, рассматриваются несколько клубов Ла Лиги (Sport24)

Далер Кузяев хочет продолжить карьеру в Ла Лиге.

Ранее сообщалось , что в 32-летнем бывшем полузащитнике «Гавра » заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Сам игрок хочет остаться в европейском чемпионате.

«У него уже есть вид на жительство в Испании , а это серьезный плюс при трудоустройстве.

Сейчас рассматриваются несколько клубов Ла Лиги. Кузяев хочет остаться в Европе, и Испания – приоритетное направление.

Переговоры идут аккуратно, но все планомерно идет к тому, что следующим клубом Далера может стать команда из Ла Лиги», – сообщил источник Sport24.