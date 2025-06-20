ЦСКА заинтересован в Кузяеве. Клуб узнает, готов ли хавбек вернуться в Россию (Legalbet)

Далер Кузяев может продолжить карьеру в ЦСКА.

17 июня полузащитник покинул французский «Гавр» в связи с истечением контракта.

По информации Legalbet, ЦСКА хочет узнать, готов ли экс-футболист «Зенита » вернуться в Россию. Московский клуб подкупает международный опыт Далера , его игра в топ-5 лигах и универсальность на поле.

Кузяев выступал за «Гавр » с лета 2023 года. В составе французского клуба хавбек провел 46 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

С полной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Отец Кузяева об уходе Далера из «Гавра»: «Он и я довольны двумя годами во Франции. Планы на будущее пока не строим»