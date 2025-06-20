  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА заинтересован в Кузяеве. Клуб узнает, готов ли хавбек вернуться в Россию (Legalbet)
20

ЦСКА заинтересован в Кузяеве. Клуб узнает, готов ли хавбек вернуться в Россию (Legalbet)

Далер Кузяев может продолжить карьеру в ЦСКА.

17 июня полузащитник покинул французский «Гавр» в связи с истечением контракта. 

По информации Legalbet, ЦСКА хочет узнать, готов ли экс-футболист «Зенита» вернуться в Россию. Московский клуб подкупает международный опыт Далера, его игра в топ-5 лигах и универсальность на поле.

Кузяев выступал за «Гавр» с лета 2023 года. В составе французского клуба хавбек провел 46 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. 

С полной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Отец Кузяева об уходе Далера из «Гавра»: «Он и я довольны двумя годами во Франции. Планы на будущее пока не строим»

Что теперь будет с «Торпедо»?2130 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoДалер Кузяев
возможные трансферы
logoГавр
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoЦСКА
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузяев покинет «Гавр» летом – клуб не продлит контракт. 32-летний хавбек общался с «Зенитом», но хочет остаться в Европе (Sport24)
832 июня, 13:24
Кузяев не хочет возвращаться в Россию, несмотря на интерес «Зенита». Хавбек «Гавра» рассматривает клубы в Персидском заливе (Иван Карпов)
2618 мая, 13:56
Кузяев о том, почему не вернулся в «Зенит» в 2024-м: «Одного года в Европе мне недостаточно, я приходил не для галочки. Рановато возвращаться»
1626 января, 11:54
Главные новости
Ямаль – лидер сезона Ла Лиги по количеству успешных обводок (161). У Мбаппе 83, у Винисиуса – 82
69 минут назад
Баббель о Леау в «Баварии»: «Для меня всегда было загадкой, почему Рафаэл так высоко оценивается. Вы когда-нибудь видели две его удачные игры подряд? Он как Сане 2.0»
921 минуту назад
Экс-порноактриса Бавель о Ямале: «У меня есть тысяча сообщений, где он просит меня прийти к нему и на частные вечеринки. Ламин говорил, что разрешает мне быть с ним, даже если он и младше»
2521 минуту назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Челси» уступил «Фламенго», «Бавария» сыграет с «Бока Хуниорс»
92526 минут назад
Андрей Канчельскис: «У нас происходит бардак в футболе, скандал на скандале. Это напоминает «Дом-2», где уже написан сценарий и каждый выполняет свою роль. Клоунада какая-то»
836 минут назад
«Локомотив» еще не договорился с Верой. У игрока есть вариант с «Рубином» («Чемпионат»)
1442 минуты назад
«Фламенго» одержал волевую победу над «Челси» – 3:1. Джексон получил красную на 68-й
5944 минуты назад
Джексон получил красную через 4 минуты после выхода на поле в матче с «Фламенго». Форвард «Челси» ударил шипами в голень Айртону
1856 минут назадФото
«Борнмут» отказался продать «ПСЖ» Забарного за 55 млн фунтов (Бен Джейкобс)
15сегодня, 19:38
«Ливерпуль» может выплатить 150 млн евро за Виртца – 125 млн и бонусы (Kicker)
3сегодня, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джексон получил ноль за матч с «Фламенго» от Football.London. Выше всех оценили Нету – на 7 баллов
9 минут назад
«Бавария» – «Бока Хуниорс». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
333 минуты назад
Флориан Виртц: «Игроки «Ливерпуля» – машины. Это подходящее место, чтобы улучшить мои физические показатели»
444 минуты назад
Губерниев о Промесе: «Отсидит и выйдет на свободу с чистой совестью. Очень жалко Квинси по-человечески, но он совершил правонарушения. Нидерландский суд – самый справедливый суд в мире!»
12сегодня, 19:41
Кюйт покинул «Берсхот» после вылета из высшей лиги Бельгии
12сегодня, 19:14
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды обыграли Англию, Германия – Норвегию
1сегодня, 19:09
Рабьо снова подал на «ПСЖ» в суд – из-за баннеров фанатов о его матери. Адриен и Вероник хотят получить по 15 000 евро компенсации
6сегодня, 19:00
«Байер» назвал Виртца «футбольным богом» в прощальном посте: «Спасибо за невероятное совместное путешествие. Флориан навсегда останется частью нашей семьи»
7сегодня, 18:41
Организатор пиратских трансляций Анатолий Перротта приговорен судом Неаполя к году и 4 месяцам тюрьмы условно, его сообщник – к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы. 6 тысячам зрителей грозит штраф
7сегодня, 18:40
Пономарев о Челестини в ЦСКА: «Зачем опять дергаемся с этими иностранцами? Елки‑палки, кто его тащит? Агенты эти чертовы. Зачем их слушать? Взяли кота в мешке»
21сегодня, 18:05