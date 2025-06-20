ЦСКА заинтересован в Кузяеве. Клуб узнает, готов ли хавбек вернуться в Россию (Legalbet)
Далер Кузяев может продолжить карьеру в ЦСКА.
17 июня полузащитник покинул французский «Гавр» в связи с истечением контракта.
По информации Legalbet, ЦСКА хочет узнать, готов ли экс-футболист «Зенита» вернуться в Россию. Московский клуб подкупает международный опыт Далера, его игра в топ-5 лигах и универсальность на поле.
Кузяев выступал за «Гавр» с лета 2023 года. В составе французского клуба хавбек провел 46 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
С полной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
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