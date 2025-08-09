Фанаты «Локомотива» скандировали «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####» на матче с красно-белыми
Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительную кричалку про «Спартак».
Железнодорожники принимают красно-белых в матче 4-го тура Мир РПЛ (2:1, второй тайм).
В ходе игры болельщики хозяев скандировали: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27601 голос
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ultras Action
