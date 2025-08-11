Румменигге о КЧМ и календаре: «Игроки и агенты сами загнали себя в ловушку – они постоянно требуют повышения зарплат. Клубы вынуждены искать источники дохода»

Карл-Хайнц Румменигге считает, что игроки сами виноваты в плотном календаре.

Член наблюдательного совета «Баварии» ответил на вопрос, грозят ли футболистам физические перегрузки из-за участия в клубном чемпионате мира.

«Я бы не стал драматизировать. Я был бы рад принять участие в таком турнире, будучи игроком. Конечно, в этом сезоне больше матчей из-за клубного чемпионата мира, но этот турнир проводится только раз в четыре года.

И многие игроки – вместе со своими агентами – сами способствовали этой ситуации и сами загнали себя в ловушку. Они требуют постоянно растущих зарплат, что вынуждает клубы искать дополнительные источники дохода. Именно поэтому появляются новые форматы.

С другой стороны, я не вижу у них готовности отказываться от зарплаты. Это противоречие следует четко обозначить», – сказал двукратный обладатель «Золотого мяча» Румменигге в интервью Kicker.