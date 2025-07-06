  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас о клубном ЧМ: «Может ли быть хуже? Календарь разрушен, доходы притянуты за уши, цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. Абсурд»
24

Тебас о клубном ЧМ: «Может ли быть хуже? Календарь разрушен, доходы притянуты за уши, цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. Абсурд»

Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал клубный чемпионат мира.

Глава Ла Лиги отреагировал на новость The Athletic, что стоимость билетов на полуфинал клубного чемпионата мира снизилась в 35 раз за несколько дней.

«По‑настоящему абсурдный клубный чемпионат мира: футболисты и лиги в конфликте, календарь разрушен, а профессиональная футбольная экосистема, в которой работает сотни тысяч человек, серьезно пострадала.

Доходы от ТВ и спонсорства притянуты за уши. Цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. В то время как налоговые проблемы возникают как у игроков, так и у клубов.

Может ли быть хуже? Однако есть те, кто продолжает продавать идею о том, что это был оглушительный успех и станет будущим футбола. Господь, да убереги нас от этих нелогичных личностей, пожалуйста», – написал президент Ла Лиги в X. 

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?31371 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Хавьера Тебаса в X
Хавьер Тебас
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов
календарь
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нико Уильямс вместо «Барсы» продлился с «Атлетиком» – на 10 лет! Конец бессмысленной саги
1584 июля, 17:40
Хавьер Тебас: «Клубный ЧМ вредит календарю и конкуренции. Клубы просят больше времени на отдых, но зарабатывают 140 млн евро – вдвое больше бюджета «Алавеса»
552 июля, 16:16
Тебас сообщил Лапорте, что «Барса» вернулась к правилу 1:1. Президент Ла Лиги считает, что клуб выполнил все требования (Diario Sport)
702 июля, 15:02
Глава Ла Лиги Тебас о клубном ЧМ: «Сделаю все возможное, чтобы этот турнир больше никогда не проводился»
152 июля, 04:15
Главные новости
Один из главных кандидатов на замену Угальде в «Спартаке» – форвард «Палмейраса» Лопес
18 минут назад
«Арсенал» приблизился к трансферу Дьокереша после новых переговоров. Форвард намерен уйти из «Спортинга»
920 минут назад
«Арсенал» объявил о трансфере Субименди. «Сосьедаду» заплатят 66 млн евро
2945 минут назад
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
50 минут назадТесты и игры
«Спартак» и «Фейеноорд» продолжат переговоры по Угальде в ближайшие 2 дня. Москвичи отклонили предложение на сумму 15 млн евро (Фабрицио Романо)
38сегодня, 10:34
Уткин о принятии ислама: «Религия помогла прийти в душевное равновесие. Коран меня поразил, в этом году был первый Рамадан»
126сегодня, 10:20
Билеты на матч «Челси» и «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ подешевели с 474 до 13 долларов. В ФИФА не ответили на вопрос, считают ли это справедливым по отношению к уже купившим
25сегодня, 10:12
Ковач раскритиковал стадион «Метлайф» в США: «Больше напоминает поле для гольфа. Полив недостаточный, мяч прилипает к полю. На сухом газоне играть невозможно»
24сегодня, 09:54
Куртуа о Доннарумме и травме Мусиалы: «Джанлуиджи не виноват, это невезение. Вратари идут на мяч – нападающие тоже не сдерживаются, когда врезаются в нас»
29сегодня, 09:51
Мусаев о том, влияет ли Галицкий на выбор состава: «Ни один футболист не видел, что это не мое решение. «Краснодар» проигрывает – «Мусаев плохой», выигрывает – «это Галицкий, хорошие игроки»
28сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Булыкин о драке Смолова: «Я думал, нас научил пример с Кокориным и Мамаевым – так поступать нельзя! Спортсмены должны быть готовы к провокациям и не реагировать на них»
10 минут назад
Мартин Субименди: «Выбрал «Арсенал», поскольку мне подходит его стиль. Команда показала свой потенциал, лучшее – впереди»
428 минут назад
«Барса» не будет настаивать на уходе тер Стегена, но не видит его в качестве запасного вратаря. Флик откровенно поговорит с немцем о его роли в команде (Diario Sport)
629 минут назад
Балотелли может перейти в «Крус Асуль» или «Лос-Анджелес». 34-летний форвард не планирует заканчивать карьеру
252 минуты назад
Тюкавин о словах Лунева про Бителло: «Понятно, что он не будет капитаном. Я посмеялся»
8сегодня, 10:45
Непомнящий о Жерсоне в «Зените»: «Звезда уровня Малкома и Халка. Но для чего его покупать? Чтобы стать чемпионами? Он попадет в золотую клетку»
43сегодня, 10:38
Фарьоли возглавил «Порту». С 36-летним экс-тренером «Аякса» контактировал ЦСКА
2сегодня, 10:22
Александр Мостовой: «Ливай должен забить не меньше 15 голов в новом сезоне, иначе будут вопросы. Все-таки за него прилично заплатили»
6сегодня, 10:05
Сергей Песьяков: «Спартак» на багаже Аленичева чемпионство взял. Может, так и в «Ростове»: на прошлых сборах Карпин закладывал фундамент. Это шутки»
9сегодня, 09:32
«Вест Хэм» не продал Кудуса «Тоттенхэму» за 50 млн фунтов. «Шпоры» сделают новое предложение, «Челси» также связывался с вингером
12сегодня, 09:20