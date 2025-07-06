Тебас о клубном ЧМ: «Может ли быть хуже? Календарь разрушен, доходы притянуты за уши, цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. Абсурд»

Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал клубный чемпионат мира.

Глава Ла Лиги отреагировал на новость The Athletic, что стоимость билетов на полуфинал клубного чемпионата мира снизилась в 35 раз за несколько дней.

«По‑настоящему абсурдный клубный чемпионат мира: футболисты и лиги в конфликте, календарь разрушен, а профессиональная футбольная экосистема, в которой работает сотни тысяч человек, серьезно пострадала.

Доходы от ТВ и спонсорства притянуты за уши. Цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. В то время как налоговые проблемы возникают как у игроков, так и у клубов.

Может ли быть хуже? Однако есть те, кто продолжает продавать идею о том, что это был оглушительный успех и станет будущим футбола. Господь, да убереги нас от этих нелогичных личностей, пожалуйста», – написал президент Ла Лиги в X.