Тебас о клубном ЧМ: «Может ли быть хуже? Календарь разрушен, доходы притянуты за уши, цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. Абсурд»
Глава Ла Лиги отреагировал на новость The Athletic, что стоимость билетов на полуфинал клубного чемпионата мира снизилась в 35 раз за несколько дней.
«По‑настоящему абсурдный клубный чемпионат мира: футболисты и лиги в конфликте, календарь разрушен, а профессиональная футбольная экосистема, в которой работает сотни тысяч человек, серьезно пострадала.
Доходы от ТВ и спонсорства притянуты за уши. Цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. В то время как налоговые проблемы возникают как у игроков, так и у клубов.
Может ли быть хуже? Однако есть те, кто продолжает продавать идею о том, что это был оглушительный успех и станет будущим футбола. Господь, да убереги нас от этих нелогичных личностей, пожалуйста», – написал президент Ла Лиги в X.