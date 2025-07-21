«Реал» и ряд других клубов Европы и Южной Америки хотят проводить КЧМ раз в 2 года. В ФИФА считают идею «неосуществимой», турнир может пройти в Катаре в 2029-м (ESPN)

«Реал» и другие клубы предложили проводить клубный чемпионат мира раз в 2 года.

ESPN сообщает, что за более частое проведение турнира выступает ряд клубов Европы и Южной Америки, заинтересованных в увеличении доходов. Официального запроса о реформе пока не поступало, но руководители нескольких топ-клубов обсуждали такую возможность с представителями ФИФА.

Сообщается, что в ФИФА довольны результатами клубного чемпионата мира, но в настоящее время считают «неосуществимым» более частое проведение турнира. По итогам завершившегося розыгрыша между клубами-участниками был распределен 1 млрд долларов, и в ФИФА считают невозможным собирать такую сумму каждые два года.

Кроме того, ФИФА считает, что проведение клубного чемпионата мира каждые два года приведет к конфликту с УЕФА , что не соответствует интересам организации. Руководящий орган мирового футбола также отмечает сложность существующего футбольного календаря.

В настоящий момент в ФИФА готовятся к тому, что следующий клубный ЧМ пройдет в 2029 году. Одним из потенциальных претендентов на проведение турнира считается Катар.