Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»

Грегор Кобель рассказал, как клубный ЧМ повлиял на предсезонку «Боруссии».

– Отпуск был коротким из-за клубного чемпионата мира. С одной стороны, это очень большая нагрузка, но с другой – вы хорошо подготовлены. Перевешивают плюсы или минусы?

– В прошлом сезоне отдыха было еще меньше из-за финала Лиги чемпионов и чемпионата Европы. У меня не было даже тех десяти дней после окончания сезона в Бундеслиге, которые были в этом году. Так что для меня это нормально.

Самой большой проблемой всегда было то, что часть команды уже начинала тренироваться, а игроки сборных присоединялись позже. Сейчас все начали [подготовку] одновременно. Безусловно, благодаря клубному чемпионату мира мы стали более сыгранными, – сказал вратарь «Боруссии » Дортмунд.