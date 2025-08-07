Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
Грегор Кобель рассказал, как клубный ЧМ повлиял на предсезонку «Боруссии».
– Отпуск был коротким из-за клубного чемпионата мира. С одной стороны, это очень большая нагрузка, но с другой – вы хорошо подготовлены. Перевешивают плюсы или минусы?
– В прошлом сезоне отдыха было еще меньше из-за финала Лиги чемпионов и чемпионата Европы. У меня не было даже тех десяти дней после окончания сезона в Бундеслиге, которые были в этом году. Так что для меня это нормально.
Самой большой проблемой всегда было то, что часть команды уже начинала тренироваться, а игроки сборных присоединялись позже. Сейчас все начали [подготовку] одновременно. Безусловно, благодаря клубному чемпионату мира мы стали более сыгранными, – сказал вратарь «Боруссии» Дортмунд.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13471 голос
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости