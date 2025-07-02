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Хавьер Тебас: «Клубный ЧМ вредит календарю и конкуренции. Клубы просят больше времени на отдых, но зарабатывают 140 млн евро – вдвое больше бюджета «Алавеса»

Хавьер Тебас считает, что клубный чемпионат мира вредит футбольной системе.

Ранее президент Ла Лиги был недоволен из-за желания команд, участвующих в КЧМ, переносить матчи чемпионата.

«Он наносит ущерб календарю. Деньги, которые получают клубы [за участие в турнире], вредят конкуренции.

Они просят больше времени на отдых, но при этом зарабатывают 140 миллионов евро, что вдвое больше, чем бюджет «Алавеса». Мы упускаем это из виду», – сказал президент Ла Лиги.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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