Альба об 1:0 с «Пари НН»: «Ростов» очень ждал первую победу. После удаления ребята торопились, хотели быстрее забить, надо это делать спокойнее»

Джонатан Альба оценил победу «Ростова» над «Пари НН» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

— Рано было удаление. Но до него мне понравилось, как команда играла. Соперник в меньшинстве меньше атаковал. После удаления ребята торопились, хотели быстрее забить, надо это делать спокойнее. В перерыве сделали корректировки, сделали замены. Второй тайм был лучше. Рад первой победе.

— Когда не забили пенальти, что подумали?

— Не подумал, что это судьба против нас. Думал только о помощи команде.

— Теперь Голенков – пенальтист?

— Он и некоторые другие игроки тренировали пенальти. Посмотрим, что будет дальше. Он должен был бить сегодня.

— Какие слова вы сказали в перерыве?

— Могу только общие слова вспомнить: играть спокойнее и не торопиться. Плюс внес тактическую корректировку.

— Качество игры было слабым. Ноль ударов в створ. Почему отреагировали так поздно?

— Было мало моментов. Было сложно говорить, вносили корректировки во время водопоя. Но лучше это делать в перерыве.

— Были ли игроки в психологической яме?

— Наверное, да. Очень ждали первую победу. Ребята смотрят в будущее с надеждой, — сказал тренер «Ростова ».