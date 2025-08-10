«Ростов» одержал первую победу в сезоне – над «Пари НН». Было 4 поражения в РПЛ и Кубке
«Ростов» набрал первые очки в Мир РПЛ с начала сезона.
В матче 4-го тура ростовчане обыграли «Пари НН» со счетом 1:0.
Ранее в сезоне «Ростов» проиграл «Зениту» (1:2), «Динамо» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:4) в РПЛ, а также уступил «Спартаку» (0:2) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Ростов» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 3 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Рубином».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
