Звездный стилист Cердан о волосах Ямаля: «Это ошибка – он выбрал блонд, а получился желтый. У Ламина очень узкий лоб и очень широкие брови, ему нужна другая прическа»

Звездный стилист раскритиковал прическу Ламина Ямаля.

Альберто Сердан известен как мастер по работе с волосами знаменитостей и спортсменов.

– Если говорить о прическах игроков первой команды «Барселоны», возможно, вы их видели. Что вы думаете о рыжевато-русых волосах Ламина Ямаля?

– Ну, я думаю, что рыжевато-русые волосы Ламина были ошибкой. Когда они полувлажные, это одно, а когда сухие, то другое. Мы все это знаем.

Мне кажется, он выбрал блонд, а получился желтый. Таково мое мнение как парикмахера. Но, на мой взгляд, Ламин мог бы выглядеть лучше с другой прической. Гораздо лучше.

Если говорить об эстетике, у него очень узкий лоб и очень широкие брови, ему нужна другая прическа. У него очень короткие виски с небольшим количеством вьющихся волос, потому что очевидно, что он выпрямил волосы, но его лоб выглядит очень маленьким. Когда у тебя узкий лоб, ты либо его полностью закрываешь, либо открываешь, но никогда не оставляешь открытым наполовину.

В мире эстетики дважды два равно четыре, от этого мы и страдаем. Либо отращиваешь длиннее, либо укорачиваешь и приподнимаешь. Думаю, Ламин смотрелся бы гораздо лучше со стрижками, которые были популярны раньше, а теперь возвращаются в моду. Любые более объемные стрижки смотрелись бы гораздо лучше.

Сейчас не придают значения, торчат уши или нет. Нет-нет, важно учитывать и эстетику. И мы исходим из того, что тот, кто может носить очень короткую стрижку, а мы говорим о красивых мужчинах и все такое, будет хорошо выглядеть с любой стрижкой, – отметил Сердан.