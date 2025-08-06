Ямаля видели целующимся с 24-летней аргентинской певицей Никки Николь. Журналист попросил пару подтвердить историю – девушка сняла ролик под песню The Boy Is Mine и подмигнула

У Ламина Ямаля появился новый любовный интерес.

Daily Mail сообщает, что слухи о новом романе вингера «Барселоны» начали распространяться после того, как игрок опубликовал в социальных сетях фото с заметным красным следом от поцелуя на щеке. Никки Николь, 24-летняя аргентинская певица, затем разместила снимок своей подруги с таким же красным следом на щеке.

Испанский журнались Хави Ойос, специализирующийся на светской хронике и связанных с ней сплетнях, поделился подробностями отношений.

«Девушка рассказала мне, что на вечеринке по случаю дня рождения Ламина Ямаля они не были вместе, но много флиртовали. А через пару недель, 24 июля, они действительно пошли в клуб на пляже, целовались и ушли вместе в четыре утра», – сказал Ойос и затем призвал Ямаля и Николь подтвердить его историю, подав «знак в следующем видео» путем подмигивания.

Вскоре Николь сняла ролик под песню The Boy Is Mine («Этот мальчик – мой») и в конце видео, опубликованного в TikTok, действительно подмигнула в камеру.

Малу Тревехо, кубинская певица и интернет-знаменитость с более чем 10 миллионами подписчиков в Instagram, оставила комментарий под оригинальным постом Ойоса о предполагаемой связи Ямаля и Николь.

«Теперь я понимаю, почему он внезапно отписался от меня, теперь он «умер», ха-ха», – написала она.