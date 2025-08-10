Морено про 1:1 с «Динамо»: «Сочи» смог биться, играя против сильного соперника. В таких обстоятельствах мы довольны ничьей и будем прибавлять»

Роберт Морено заявил, что доволен ничьей «Сочи» с «Динамо».

Встреча команд в 4-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. «Сочи» набрал первое очко в новом сезоне.

– Можно ли говорить о том, что команда вышла из кризиса?

– Так можно будет сказать, когда мы победим. Что касается матча, несмотря на то, что мы играли против такого сильного соперника, мы смогли биться. Также у нас еще не все игроки доступны, не все новички набрали игровой тонус. В таких обстоятельствах мы довольны ничьей и будем прибавлять.

– Прокомментируйте эксперименты с Зиньковским, который отходил практически на последнюю линию обороны.

– Да, мы видели, что у нас проходят по флангам, поэтому сказали Зиньковскому, чтобы он опускался. Потом вышел Барт , это был риск, так как по своей позиции он атакующий игрок, вингер. Но я его попросил, чтобы он помогал нам сзади, потому что у нас не было опции, кого выпустить на эту позицию.

Я бы сегодня выделил Мухина . Мы знаем, что он пережил сложный период в карьере, одну из самых серьезных травм, тем более потом был рецидив, поэтому он долго отсутствовал. Надеемся, что он сможет выйти на свой уровень, когда в 19 лет он всех очаровал. Верим в него.

Также надеюсь, что и остальные молодые игроки смогут нам помочь. Мы делаем на них ставку, но понимаем, что есть определенные риски, так как им часто не хватает стабильности. Думаю, мы сможем найти баланс, – сказал главный тренер «Сочи ».