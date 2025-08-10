  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Пэлас» Гласнер о победе в Суперкубке: «Мы были на одном уровне с «Ливерпулем», горжусь командой. Я знал, что мы забьем минимум два гола»
5

Тренер «Пэлас» Гласнер о победе в Суперкубке: «Мы были на одном уровне с «Ливерпулем», горжусь командой. Я знал, что мы забьем минимум два гола»

Оливер Гласнер высказался о победе над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии.

«Кристал Пэлас» завоевал трофей, победив мерсисайдцев в серии пенальти со счетом 3:2 (игровое время – 2:2). 

«Мне это нравится [это чувство]. Надо отдать должное игрокам за сегодняшнюю победу – мы отыгрались и смогли решить исход матча в серии пенальти. Мы были на одном уровне с «Ливерпулем», и это было большое достижение. Я горжусь командой.

Мы знаем, на что способны, и как можем создавать моменты. За последние 18 месяцев многое изменилось, и игроки действительно начинают верить в то, что мы делаем. Я знал, что мы сможем забить как минимум два гола».

О том, что сказал в перерыве

«Я сказал игрокам сохранять спокойствие, я горд тем, как они играли. Им просто не повезло со вторым голом. Я знал, что если мы будем придерживаться плана, то получим свои моменты, и мы знаем – если реализуем их, мы выиграем матч».

О решающем пенальти Джастина Девенни

«Джастин подошел ко мне и сказал: «Я пробью, я исполню последний». Мне нравится, что у него есть такая уверенность и решимость принести нам победу. В этом сезоне он проведет за нас много минут», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер в интервью TNT Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoКристал Пэлас
logoСуперкубок Англии
logoпремьер-лига Англия
logoДжастин Девенни
logoОливер Гласнер
logoЛиверпуль
