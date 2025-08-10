Тренер «Пэлас» Гласнер выиграл 3-й трофей в карьере. Он взял Кубок и Суперкубок Англии с «орлами» и Лигу Европы с «Айнтрахтом»
Оливер Гласнер выиграл третий трофей в тренерской карьере.
«Кристал Пэлас» под руководством австрийца выиграл Суперкубок Англии, победив «Ливерпуль» (2:2, пенальти – 3:2). В мае «Пэлас» выиграл Кубок Англии – первый трофей в истории клуба.
В сезоне-2021/22 Гласнер возглавлял «Айнтрахт», выигравший Лигу Европы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
