«Ливерпуль» не реализовал 3 пенальти в серии с «Пэлас» в Суперкубке: Салах пробил выше ворот, Хендерсон отразил удары Мак Аллистера и Эллиотта
«Ливерпуль» не забил 3 пенальти в матче с «Кристал Пэлас» за Суперкубок Англии.
Команда под руководством Арне Слота уступила в серии пенальти (2:3, основное время – 2:2) и не смогла выиграть трофей.
Серия началась с неточного удара Мохамед Салаха – он пробил выше ворот Дина Хендерсона. Также голкипер «Пэлас» отразил удары Алексиса Мак Аллистера и Харви Эллиотта.
У команды Оливера Гласнера 2 нереализованных попытки в серии пенальти: Алиссон отбил удар Эберечи Эзе, а Борна Соса попал в перекладину.
Хавбек «Пэлас» Джастин Девенни реализовал решающий удар в серии и принес трофей своей команде.
🏆 «Кристал Пэлас» впервые выиграл Суперкубок Англии. Это 2-й трофей в истории клуба
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
