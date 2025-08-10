«Ливерпуль» не реализовал 3 пенальти в серии с «Пэлас» в Суперкубке: Салах пробил выше ворот, Хендерсон отразил удары Мак Аллистера и Эллиотта

«Ливерпуль» не забил 3 пенальти в матче с «Кристал Пэлас» за Суперкубок Англии.

Команда под руководством Арне Слота уступила в серии пенальти (2:3, основное время – 2:2) и не смогла выиграть трофей.

Серия началась с неточного удара Мохамед Салаха – он пробил выше ворот Дина Хендерсона . Также голкипер «Пэлас» отразил удары Алексиса Мак Аллистера и Харви Эллиотта .

У команды Оливера Гласнера 2 нереализованных попытки в серии пенальти: Алиссон отбил удар Эберечи Эзе , а Борна Соса попал в перекладину.

Хавбек «Пэлас» Джастин Девенни реализовал решающий удар в серии и принес трофей своей команде.

🏆 «Кристал Пэлас» впервые выиграл Суперкубок Англии. Это 2-й трофей в истории клуба