Хендерсон о победе над «Ливерпулем» в Суперкубке: «Два трофея за три месяца – исторический момент для «Пэлас». Мы заслужили это»
Дин Хендерсон высказался о победе над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии.
«Кристал Пэлас» выиграл трофей, победив команду под руководством Арне Слота (2:2, пенальти – 3:2). В мае «Пэлас» выиграл Кубок Англии – первый трофей в истории клуба.
Хендерсон отразил 2 удара в серии пенальти в сегодняшней игре.
«Эмоции просто потрясающие. Тренер [Оливер Гласнер] сказал, что во втором тайме у нас будут моменты, и в итоге мы заслужили эту победу.
Подготовка к пенальти была на высшем уровне – спасибо всем, кто работал за кулисами.
Это невероятно – обыграть «Ливерпуль». Перед матчем они были фаворитами, у них потрясающие игроки и отличная команда.
Но мы выиграли два трофея за три месяца – это по-настоящему исторический момент для нашего клуба», – сказал Дин Хендерсон для TNT Sports.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
