Хендерсон о победе над «Ливерпулем» в Суперкубке: «Два трофея за три месяца – исторический момент для «Пэлас». Мы заслужили это»

Дин Хендерсон высказался о победе над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии.

«Кристал Пэлас » выиграл трофей, победив команду под руководством Арне Слота (2:2, пенальти – 3:2). В мае «Пэлас» выиграл Кубок Англии – первый трофей в истории клуба.

Хендерсон отразил 2 удара в серии пенальти в сегодняшней игре.

«Эмоции просто потрясающие. Тренер [Оливер Гласнер ] сказал, что во втором тайме у нас будут моменты, и в итоге мы заслужили эту победу.

Подготовка к пенальти была на высшем уровне – спасибо всем, кто работал за кулисами.

Это невероятно – обыграть «Ливерпуль ». Перед матчем они были фаворитами, у них потрясающие игроки и отличная команда.

Но мы выиграли два трофея за три месяца – это по-настоящему исторический момент для нашего клуба», – сказал Дин Хендерсон для TNT Sports.