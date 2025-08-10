Станкович о словах про свое здоровье: «Это было провокационное заявление. Я борюсь с ветряными мельницами каждую неделю. Есть нервозность, но я в полном порядке»

Деян Станкович объяснил слова о своем здоровье после поражения от «Балтики».

«Спартак » дома уступил калининградцам (0:3) во 2-м туре Мир РПЛ . После матча главный тренер красно-белых заявил : «Беспокоюсь о своем здоровье, если честно».

Сербский специалист прокомментировал свое заявление в интервью перед матчем 4-го тура с «Локомотивом» (2:4).

«Почему я так сказал? Потому что каждую неделю борюсь с ветряными мельницами. Я сказал это нарочно.

Потом я пошутил с врачом, что пусть он сейчас выйдет и скажет, что у меня все в порядке, что давление упало со 150 до 100, затем до 135, а потом до 95.

Просто из-за нервозности и того, что происходит каждую неделю, некоторых решений, о которых я больше не хочу говорить, потому что мы так договорились.

Я в полном порядке, это было провокационное заявление, но я не могу терять концентрацию из-за вещей, на которые не могу повлиять.

Теперь мы немного изменим стиль и тактику и больше не будем нервничать. У меня даже на это больше нет сил. Мы думаем только об игре, о созидании», – сказал главный тренер «Спартака».

