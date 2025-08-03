Деян Станкович: «Врач сказал, что я здоров как бык. Могу еще 40 лет проработать в таком режиме»

Деян Станкович ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

В 3-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

После поражения от «Балтики» (0:3) в предыдущем туре Станкович заявил , что беспокоится о своем здоровье.

– Как ваше самочувствие сегодня?

– Спасибо за вашу заботу. Поговорил с врачом, он сказал, что я здоров как бык, могу еще 40 лет проработать в таком режиме, – сказал главный тренер «Спартака».

Станковичу подарили аптечку после матча с «Акроном» – он говорил, что беспокоится о своем здоровье. Тренер «Спартака» не стал ее забирать, оставив на столе