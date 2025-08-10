Нагорных о старте «Локомотива»: «Никакой эйфории, это труд тренеров и специалистов, врачей, массажистов. Впереди длинный чемпионат»

Юрий Нагорных оценил результаты «Локомотива» на старте Мир РПЛ.

«Локомотив » в матче против «Спартака» (4:2) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в чемпионате.

«Хочу всех поздравить – команду, тренерский штаб, наших болельщиков. Только симбиоз стремления всех дает результат. Никакой эйфории, это труд тренеров и специалистов, врачей, массажистов.

Команда радуется победам, но мы не испытываем эйфорию. Впереди длинный чемпионат, много сложных задач, которые нам предстоит решить», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».