Кечинов о «Спартаке»: «Им точно ничего не светит с такой игрой в обороне – там огромные проблемы. Потеря концентрации приводит к пропущенным мячам»
В субботу красно-белые уступили «Локомотиву» (2:4) в матче 4‑го тура Мир РПЛ. Команда Деяна Станковича занимает 11‑е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.
– С такой игрой в обороне, которую сейчас демонстрирует «Спартак», претендовать на что‑то серьезное сложно – там огромные проблемы.
В первом тайме против «Локомотива» был контроль мяча, игровое и территориальное преимущество, но соперник грамотно выстроил свою игру, немного подсел и уповал на быстрые контратаки.
«Спартаку» сейчас нужно разобраться с игрой в защите, потому что с такой игрой им точно ничего не светит.
– Показалось, что «Спартак» после того, как сравнял счет на 78‑й минуте, просто потерял концентрацию, чем и воспользовался «Локомотив». Вы согласны с этим?
– То же самое было и в матче с «Акроном». Казалось бы, что после того, как ты сравниваешь счет, должны появиться положительные эмоции, силы и желание дожать соперника, но мы видим потерю концентрации, которая приводит к пропущенным мячам, – сказал бывший хавбек «Спартака».