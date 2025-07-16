Дмитрий Тарасов: «Я увлекся боксом, минимум 3-4 тренировки в неделю. Свою карьеру в 5 лет я начинал в единоборствах»
Дмитрий Тарасов рассказал об увлечении боксом.
«Я как профессиональный спортсмен люблю все виды спорта и умею играть в хоккей, в теннис. К боксу у меня особое отношение, потому что сейчас занимаюсь им больше, чем футболом.
Свою карьеру в 5 лет я начинал в единоборствах: в карате, боксе, кикбоксинге. И в 6 лет уже пошел на футбол. Сейчас профессиональную карьеру закончил и увлекся боксом.
Для меня это как хобби, и сейчас уже, наверное, часть моей жизни – у меня как минимум 3-4 тренировки в неделю», – сказал бывший игрок «Локомотива» и «Родины Медиа».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Федерация бокса России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости