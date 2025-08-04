  • Спортс
Тарасов о знакомстве с моделями в Сочи: «Я написал: «Можно ваш номер», передал партнеру – хотели посотрудничать. Девочки могли заработать, но захотели хайпа. Не позволю унижать жену и детей»

Дмитрий Тарасов высказался после скандала с моделями в Сочи.

Ранее модели Наталья Свистунова и Кристина Смит опубликовали скриншоты переписки с экс-футболистом «Локомотива», где Тарасов пытался получить их номера телефонов и флиртовал. Также в сети появилось фото Дмитрия с моделями.

В своем телеграм-канале Тарасов опубликовал видеообращение, в котором объяснил ситуацию. По словам экс-футболиста, поездка в Сочи и встреча с моделями носила деловой характер, а контакты девушек, являющихся известными в Ростове-на-Дону инфлюенсерами, попросили узнать его бизнес-партнеры, которые хотели предложить им рекламное сотрудничество.

«Я написал, девочки ответили – заметьте, я написал: «Можно ваш номер», то есть я на «вы» еще общался. Девочки дали номер, после чего я номер передал партнеру, и дальше мы хотели предложить им посотрудничать, не бесплатно. Девочки могли заработать деньги, но они выбрали другой путь, они захотели хайпа – ну, у них это получилось, поздравляю! На этом мы ставим точку.

Я очень сильно люблю свою жену, люблю свою семью, дорожу этим. Жена знала о каждом моем передвижении, потому что у нас так заведено в отношениях. Около 12 часов мы созвонились с ней по видео, пожелали спокойной ночи. Я лег спать, а днем прилетел в Москву.

И еще одна просьба. Я никому больше не позволю унижать, оскорблять мою жену и детей. Хотите что-то – спрашивайте с меня! Их больше не надо трогать. Иначе будут другие меры», – сказал Тарасов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Блокнот»
logoДмитрий Тарасов
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
девушки и спорт
