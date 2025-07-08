«Тандем» находится на грани закрытия из-за долгов по зарплате. Футболистам не выплачивают деньги 4-5 месяцев

«Тандем» может прекратить существование из-за финансовых трудностей.

Об этом сообщил продюсер «БроукБойз» Руслан Самедов.

«По информации источника, в клубе «Тандем» футболистам не выплачивают зарплату уже 4-5 месяцев. За это время накопились серьезные задолженности. Руководство регулярно переносит сроки выплат и кормит обещаниями – без действий.

На последнем собрании клуба обещали закрыть долги в течение недели, с того собрания уже прошло 3 недели. Если ситуация не изменится, уже к августу клуб может официально объявить о своем закрытии. Минус один клуб из-за слабого менеджмента», – написал сотрудник «Броуков».

В шестом сезоне Winline Медиалиги «Тандем» дошел до четвертьфинала, где уступил ФК «10» (1:2, 0:8).

В «Тандеме» выступают Дмитрий Тарасов, Арсений Логашов, Виктор Блатов. Главный тренер – Сергей Давыдов.