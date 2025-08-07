  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ромелу Лукаку: «Месси, Роналду, Левандовски и Ибрагимович великолепны, но пример для меня – Бензема, выигравший «Золотой мяч» после 32 лет»
58

Ромелу Лукаку: «Месси, Роналду, Левандовски и Ибрагимович великолепны, но пример для меня – Бензема, выигравший «Золотой мяч» после 32 лет»

Ромелу Лукаку заявил о желании продолжать развиваться как футболист.

– В 32 года, имея статус топ-футболиста, можно ли продолжать совершенствоваться?

– Конечно, для этого у нас есть все необходимое. У меня дома даже есть тренажерный зал.

Есть такие великолепные футболисты, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович, но пример для меня – это Карим Бензема, который выиграл «Золотой мяч» после того, как ему исполнилось 32 лет.

Нужно смотреть вперед с правильным настроем. Леброн Джеймс тоже так говорит, – сказал нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13267 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoРомелу Лукаку
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoЛионель Месси
logoЗлатан Ибрагимович
logoКриштиану Роналду
logoКарим Бензема
logoРоберт Левандовски
logoЗолотой мяч
logoЛеброн Джеймс
logoМЛС
logoМилан
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoИнтер Майами
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Иттихад Джидда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
108 минут назад
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1158 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3102сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
31сегодня, 04:18
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
15сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
13сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
34сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
26сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
19вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
219 минут назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
129 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
344 минуты назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
5сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
6сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
4сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56
Рабьо о трансферах 19-летних игроков в Саудовскую Аравию: «Для меня это немыслимо. Хочу играть в лучших европейских турнирах»
5сегодня, 02:30