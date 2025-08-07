Ромелу Лукаку: «Месси, Роналду, Левандовски и Ибрагимович великолепны, но пример для меня – Бензема, выигравший «Золотой мяч» после 32 лет»

Ромелу Лукаку заявил о желании продолжать развиваться как футболист.

– В 32 года, имея статус топ-футболиста, можно ли продолжать совершенствоваться?

– Конечно, для этого у нас есть все необходимое. У меня дома даже есть тренажерный зал.

Есть такие великолепные футболисты, как Лионель Месси , Криштиану Роналду , Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович , но пример для меня – это Карим Бензема , который выиграл «Золотой мяч» после того, как ему исполнилось 32 лет.

Нужно смотреть вперед с правильным настроем. Леброн Джеймс тоже так говорит, – сказал нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку.