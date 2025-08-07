Ромелу Лукаку: «Месси, Роналду, Левандовски и Ибрагимович великолепны, но пример для меня – Бензема, выигравший «Золотой мяч» после 32 лет»
Ромелу Лукаку заявил о желании продолжать развиваться как футболист.
– В 32 года, имея статус топ-футболиста, можно ли продолжать совершенствоваться?
– Конечно, для этого у нас есть все необходимое. У меня дома даже есть тренажерный зал.
Есть такие великолепные футболисты, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович, но пример для меня – это Карим Бензема, который выиграл «Золотой мяч» после того, как ему исполнилось 32 лет.
Нужно смотреть вперед с правильным настроем. Леброн Джеймс тоже так говорит, – сказал нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
