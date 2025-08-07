Месси и Роналду второй год подряд не попали в список номинантов на «Золотой мяч». Обладатель приза Родри тоже не вошел в топ-30
Криштиану Роналду и Лионель Месси снова не номинированы на «Золотой мяч».
Эти футболисты не вошли в число 30 претендентов на приз лучшему игроку года по версии France Football – второй год подряд.
В период с 2003 по 2023 год включительно на «Золотой мяч» номинировался как минимум один из них – Лионель или Криштиану.
Напомним, за свою карьеру Месси выигрывал «Золотой мяч» рекордные 8 раз. Роналду становился обладателем приза 5 раз.
Отметим, что действующий обладатель награды хавбек «Манчестер Сити» Родри тоже не был включен в список номинантов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
