«Спартак» работает над трансфером защитника «Сельты» Хави Родригеса (Legalbet)

«Спартак» собирается подписать защитника «Сельты».

Красно-белые во главе со спортивным директором Франсисом Кахигао уже начали работу над переходом 22-летнего испанца. В «Спартаке » считают Родригеса идеальным вариантом для усиления обороны, сообщает Legalbet.

Москвичей привлекло выступление защитника в прошлом сезоне Ла Лиги , в котором Родригес забил «Реалу» и дважды «Бетису».

Контаркт Родригеса с «Сельтой» рассчитан до 2028 года.

Кахигао ищет «Спартаку» защитника, похожего на Дивеева по качествам. Директор красно-белых понимает, что трансфер из ЦСКА нереален (Legalbet)