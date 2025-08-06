Кахигао ищет «Спартаку» защитника, похожего на Дивеева по качествам. Директор красно-белых понимает, что трансфер из ЦСКА нереален (Legalbet)

Директору «Спартака» Франсису Кахигао нравится игрок ЦСКА Игорь Дивеев.

Как сообщает Legalbet, спортивный директор «Спартака» ищет центрального защитника, похожего по качествам игры на Дивеева из ЦСКА .

По словам источника, Кахигао не раз приводил Дивеева в качестве примера селекционной службе. Он ценит физические данные и футбольный интеллект 25-летнего игрока.

При этом Кахигао понимает, что ЦСКА не продаст одного из лидеров «Спартаку » и просит найти похожего футболиста.

Отмечается, что в подписании Дивеева был также заинтересован бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал .