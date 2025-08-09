У «Спартака» 4 гола, 39 ударов и 5,06 xG в первых 4-х турах РПЛ – худшие показатели команды за последние 4 сезона

«Спартак» выдал худший старт в Мир РПЛ за последние 4 сезона.

Команда Деяна Станковича сегодня уступила «Локомотиву » на выезде со счетом 2:4.

По итогам первых четырех туров красно-белые забили 4 гола, нанесли 39 ударов, 13 их них – в створ, а xG составил 5,06. Это худшие показатели команды за последние четыре сезона.

В сезоне-2024/25 в первых 4-х турах было 6 голов, 75 ударов (26 в створ), xG – 9,05. В сезоне-2023/24 – 11 голов, 60 ударов (25 в створ), xG – 7,58. В сезоне-2022/23 – 11 голов, 77 ударов (32 в створ), xG – 10,94.

На текущий момент «Спартак » занимает 11-е место в турнирной таблице с 4 очками.