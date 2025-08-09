У «Спартака» 4 гола, 39 ударов и 5,06 xG в первых 4-х турах РПЛ – худшие показатели команды за последние 4 сезона
«Спартак» выдал худший старт в Мир РПЛ за последние 4 сезона.
Команда Деяна Станковича сегодня уступила «Локомотиву» на выезде со счетом 2:4.
По итогам первых четырех туров красно-белые забили 4 гола, нанесли 39 ударов, 13 их них – в створ, а xG составил 5,06. Это худшие показатели команды за последние четыре сезона.
В сезоне-2024/25 в первых 4-х турах было 6 голов, 75 ударов (26 в створ), xG – 9,05. В сезоне-2023/24 – 11 голов, 60 ударов (25 в створ), xG – 7,58. В сезоне-2022/23 – 11 голов, 77 ударов (32 в створ), xG – 10,94.
На текущий момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице с 4 очками.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27615 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Рустат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости