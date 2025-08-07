Быстров о Станковиче: «Как-то он поплыл. Чем больше качественных футболистов, тем меньше он показывает профессионализм. Игроки каждую игру удаляются – никакой дисциплины!»
Владимир Быстров считает, что Деян Станкович «поплыл».
«Как-то он поплыл. Чем больше у Станковича стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм.
Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру.
Непонятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются – никакой дисциплины!» – сказал бывший вингер «Спартака» и «Зенита».
«Спартак» оценит работу Станковича в сентябре, тренеру дали 5 матчей на исправление ситуации в РПЛ. Серб готов отказаться от полной неустойки при увольнении (Максим Алланазаров)
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13412 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости