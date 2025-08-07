Владимир Быстров считает, что Деян Станкович «поплыл».

«Как-то он поплыл. Чем больше у Станковича стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм.

Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру.

Непонятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются – никакой дисциплины!» – сказал бывший вингер «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» оценит работу Станковича в сентябре, тренеру дали 5 матчей на исправление ситуации в РПЛ. Серб готов отказаться от полной неустойки при увольнении (Максим Алланазаров)