«ПСЖ» заплатит за Забарного 63 млн евро «Борнмуту». Клубы обсуждают бонусы
«ПСЖ» и «Борнмут» почти договорились о трансфере Ильи Забарного.
По информации Sky Sports, клубы согласовали фиксированную сумму сделки – она составит 63 миллиона евро.
В настоящее время ведутся переговоры о бонусных выплатах за защитника.
В прошлом сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей, сделал 1 ассист, заработал 4 желтых и 1 красную карточку. Статистику 22-летнего украинца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
