«ПСЖ» заплатит за Забарного 63 млн евро «Борнмуту». Клубы обсуждают бонусы

«ПСЖ» и «Борнмут» почти договорились о трансфере Ильи Забарного.

По информации Sky Sports, клубы согласовали фиксированную сумму сделки – она составит 63 миллиона евро.

В настоящее время ведутся переговоры о бонусных выплатах за защитника.

В прошлом сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей, сделал 1 ассист, заработал 4 желтых и 1 красную карточку. Статистику 22-летнего украинца можно найти здесь .