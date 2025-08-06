Борис Ротенберг-старший поддерживает ужесточение лимита: «Полностью согласен с министром, это очень правильно. Нужно развивать наших футболистов, а не иностранцев»

Борис Ротенберг-старший положительно смотрит на ужесточение лимита на легионеров.

Сейчас в заявке клубов Мир РПЛ может быть не более 13 легионеров, на поле могут находиться не более восьми. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал оптимальным вариант – 5 иностранцев на поле и 10 в заявке.

«Отношусь к этому очень положительно. Нужно развивать наших российских футболистов, всегда был за это. Изменение лимита повлияет на это.

В наш чемпионат нужно приводить легионеров только высокого качества, а не развивать иностранцев – чтобы агенты потом перепродавали их в другие страны.

Полностью согласен с решением министра, это очень правильно. Легионеры должны быть высокого класса, у которых наши футболисты могут учиться. В таком случае иностранцы смогут дать что-то новое нашему футболу, а не просто пользоваться российским чемпионатом.

Мы ориентированы на российских футболистов, у нас мало легионеров. Мы развиваем перспективных футболистов. В клуб «Сочи» взяли много молодых ребят, которые могут выйти на новый уровень. Изменение лимита повлияет на развитие молодых футболистов», – сказал президент «Сочи » Борис Ротенберг .