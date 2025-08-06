  • Спортс
  • Радимов о «Спартаке»: «Хотите ужесточить лимит, тогда такие, как Хлусевич, будут еще более востребованными. Денисов сильнее, но нужен правый защитник – можно перевести Умярова»
Радимов о «Спартаке»: «Хотите ужесточить лимит, тогда такие, как Хлусевич, будут еще более востребованными. Денисов сильнее, но нужен правый защитник – можно перевести Умярова»

Владислав Радимов высказался о проблемах в обороне «Спартака».

Красно-белые сыграли вничью с «Акроном» в матче 3-го тура Мир РПЛ (1:1). В конце первого тайма в течение одной минуты две желтые карточки получил Даниил Хлусевич

– Даже в первом тайме в равных составах ну сколько «Спартак» создал? Один момент? А на поле были игроки на 60 с лишним миллионов – Жедсон, Гарсия, Барко... В «Акроне», наверное, про такие деньги только по телевизору слышали. И в этом плане «Спартак» должен сильнее гораздо играть.

Про удаление Хлусевича – отдельная история, я об этом уже написал у себя в телеграм-канале. Вы хотите ужесточить лимит, и тогда такие игроки, как Хлусевич, будут еще более востребованными.

Но как он играет в футбол? Первая желтая – просто отдал чужому. И тут же, вместо того, чтобы бежать, отбирать, сфолил. И через минуту наступает на ногу – вторая желтая, и иди отдыхать. При этом и в других моментах мяч не мог принять, он от него просто отскакивал.

То есть, получается, что Денисов – это еще не самая большая неприятность на правом фланге обороны «Спартака»?

– Ну, в моем понимании, Денисов сильнее Хлусевича. Денисов хотя бы обязательный – не без ошибок, но обязательный. А Хлусевич вот так берет и оставляет команду вдесятером – и им еще тайм по жаре бегать играть.

Мы об этом говорим еще со времен Абаскаля – нужен правый защитник. Но не покупают. Наверное, у Станковича тоже терпение лопнуло, все же видят это. Денисов – неплохой защитник, но если ты хочешь выиграть чемпионство, нужна как минимум конкуренция. А у них справа – Хлусевич и Зобнин.

И если он почти год просит, а ему не покупают игрока – это, конечно, беспредел. При том, что столько денег потратили на Солари, Гарсию, теперь еще 27 миллионов за Жедсона.

Я вот на самом деле смотрел матч с «Акроном» и поймал себя на мысли, что если перевести Умярова на позицию правого защитника, это будет только лучше для «Спартака». Потому что Умяров – универсальный футболист, легко справится с позицией правого защитника. Он сильнее и в отборе, и в подключениях, чем Хлусевич, Зобнин или Денисов.

А в центре и так футболисты есть, которые могут и созидать, и опорными играть, и Пруцев может получить свое время. Мне кажется, это сейчас выход для Станковича, – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
