Гаджиев против ужесточении лимита: «Интрига может потеряться. Лучшие игроки могут оказаться в двух-трех клубах»
Гаджи Гаджиев высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал оптимальным вариантом 5 иностранцев на поле, 10 – в заявке.
«К ужесточению лимита отношусь критически. Прежде чем принимать такое решение, надо было советоваться со специалистами. Это целесообразно было сделать после допуска на международную арену, а сейчас даже с точки зрения политических решений нецелесообразное решение.
В РПЛ сейчас всем сложно, и после ужесточения лимита интрига может потеряться, потому что лучшие игроки могут оказаться в двух-трех клубах», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
