Гаджиев против ужесточении лимита: «Интрига может потеряться. Лучшие игроки могут оказаться в двух-трех клубах»

Гаджи Гаджиев высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал оптимальным вариантом 5 иностранцев на поле, 10 – в заявке.

«К ужесточению лимита отношусь критически. Прежде чем принимать такое решение, надо было советоваться со специалистами. Это целесообразно было сделать после допуска на международную арену, а сейчас даже с точки зрения политических решений нецелесообразное решение.

В РПЛ сейчас всем сложно, и после ужесточения лимита интрига может потеряться, потому что лучшие игроки могут оказаться в двух-трех клубах», – сказал президент махачкалинского «Динамо».