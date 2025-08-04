Круговой о судействе в матче с «Зенитом»: «Все, кто смотрел, все понимают. Были спорные моменты – за любое касание сразу фол. В эпизоде с Мантуаном жесткого касания не было»

Данил Круговой высказался о судействе в матче с «Зенитом».

ЦСКА сыграл вничью с петербуржцами (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ .

На 73-й минуте матча главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота армейцев после падения Густаво Мантуана в борьбе с Круговым . Александр Соболев реализовал 11-метровый и сравнял счет.

– Твое мнение по пенальти на Мантуане?

– Когда была игра, в моменте, мне показалось, что я не тронул Мантуана. Показалось, что он сам начал заваливаться, потому что мяч уходил в угол. И единственный вариант, который он мог сделать – это нарисовать пенальти. А потом, когда пришли и посмотрели, то там жесткого касания не было, было мое касание ему в шип. Он это почувствовал и упал.

– А судейство как тебе в целом?

– Не наше дело обсуждать судейство. Все, кто смотрел футбол, все понимают. Были спорные моменты в игре, когда любое касание игрока и сразу фол.

– «Все все понимают». Что мы должны понять под этими словами? Что у кого-то сотый сезон идет?

– Что если идет любое касание, то сразу же фол. Находился в эпизоде, когда Вендел принял мяч и обыграл Кисляка , Матвей убирает руки, а Алвеш отбирает мяч. Но арбитр свистит. Для меня это не фол, – сказал защитник ЦСКА.