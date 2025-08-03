  • Спортс
  • Лапочкин о пенальти «Зенита»: «Мантуан чуть‑чуть дорисовал, но это не умаляет того, что удар по ноге был. Это фол по неосторожности, карточку Круговому показывать не нужно»
174

Лапочкин о пенальти «Зенита»: «Мантуан чуть‑чуть дорисовал, но это не умаляет того, что удар по ноге был. Это фол по неосторожности, карточку Круговому показывать не нужно»

Сергей Лапочкин согласен с назначением пенальти в ворота ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ.

На 73-й минуте матча главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота ЦСКА после падения Густаво Мантуана в борьбе с Данилом Круговым. Александр Соболев реализовал 11-метровый и сравнял счет.

– Разберем пенальти. Были ли варианты закрыть на это глаза у Артема Чистякова?

– Конечно, нет. Чистяков находился в хорошей позиции, он видел это дополнительное действие Кругового, когда он подбил ногу Мантуана. То есть это не просто касание, а именно есть действие, это фол по неосторожности, никакую карточку здесь не нужно показывать. Да, Мантуан чуть‑чуть дорисовал, как любой нападающий это делает, но это не умаляет того, что был удар по ноге.

– Мойзес в конце матча получил желтую карточку, а мог быть удален, когда он вышел из себя, его всей командой сдерживали.

– Там вообще целый букет мог быть. Там могла быть и вторая желтая, и прямая красная в зависимости от того, что он говорил и делал. Мойзесу показана карточка за неспортивное поведение, и дальше он выходит из себя. Безусловно, Мойзес очень сильно рисковал, что будет удален, но Чистяков проявил хладнокровие и не стал показывать карточки, – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
