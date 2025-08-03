Экс-арбитр Федотов о пенальти «Зенита»: «Контакт был, Круговой действовал неосторожно и попал сзади по ноге Мантуану. ВАР вмешаться не мог – Чистяков все видел, вопросов к нему нет»

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом».

Команды сыграли вничью в 3-м туре Мир РПЛ (1:1).

На 73-й минуте встречи судья Артем Чистяков назначил пенальти в ворота ЦСКА после падения Густаво Мантуана в штрафной в борьбе за мяч с Данилом Круговым . Александр Соболев забил ударом с точки.

«Контакт был. Насколько серьезный – нет смысла говорить, потому что арбитр решил назначить 11-метровый. Круговой действовал неосторожно и попал сзади по ноге Мантуану.

Это решение Чистякова, он находился в хорошей позиции, поэтому ВАР здесь вмешаться не мог. Тот момент, когда судья все видит и трактует эпизод по-своему. Предъявить Чистякову я ничего не могу, вопросов к нему нет», – сказал бывший арбитр РПЛ .