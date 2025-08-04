«Чистяков – один из лучших рефери. В целом по игре «Зенит» — ЦСКА он тоже понравился». Гончаренко о судье
Виктор Гончаренко назвал Артема Чистякова одним из лучших судей в Мир РПЛ.
В воскресенье арбитр обслуживал матч 3-го тура «Зенит» – ЦСКА (1:1).
«Нам, тренерам, всегда очень тяжело объективно относиться к работе арбитров во время игры, сразу после матча. Но нужно за последние сезоны отметить Чистякова, он из лучших рефери сейчас, нужно отдать ему должное.
И в целом по игре «Зенит» — ЦСКА он тоже понравился», — сказал экс-тренер ЦСКА, «Пари НН» и «Урала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
