«Чистяков – один из лучших рефери. В целом по игре «Зенит» — ЦСКА он тоже понравился». Гончаренко о судье

Виктор Гончаренко назвал Артема Чистякова одним из лучших судей в Мир РПЛ.

В воскресенье арбитр обслуживал матч 3-го тура «Зенит» – ЦСКА (1:1).

«Нам, тренерам, всегда очень тяжело объективно относиться к работе арбитров во время игры, сразу после матча. Но нужно за последние сезоны отметить Чистякова, он из лучших рефери сейчас, нужно отдать ему должное.

И в целом по игре «Зенит» — ЦСКА он тоже понравился», — сказал экс-тренер ЦСКА, «Пари НН» и «Урала».

Пенальти, с которого сравнял «Зенит» – был или нет?

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Артем Чистяков судья
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoЦСКА
logoВиктор Гончаренко
logoЗенит
