У «Акрона» нет претензий к судейству после 1:1 со «Спартаком»: «Вопросов нет – все было адекватно. Мы не заслужили поражения, отличная игра команды»
Команды сыграли вничью (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ. Главный арбитр Павел Кукуян показал две желтые карточки защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу и назначил два пенальти в ворота красно-белых.
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев подвел итоги игры.
– Суперинтересный матч, мы не заслужили поражения. Отличная игра нашей команды. Ребятам спасибо, что не опустили руки.
По судейству никаких вопросов нет. Все было адекватно.
– Лончар не забил пенальти, а до удара футболисты спорили, кто будет бить. Что там было?
– Будет проработка вопроса с пенальти. Этот вопрос уже поднимался тренерским штабом после игры.
– Какая задача на сезон?
– Основная задача команды – топ‑8. Принципиальной задачи обогнать «Крылья» нет. У нас уважительное соседство, – сказал Клюшев.
После трех туров тольяттинская команда набрала 5 очков и сейчас занимает 5-е место в таблице.