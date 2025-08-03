У «Акрона» нет претензий к судейству после 1:1 со «Спартаком»: «Вопросов нет – все было адекватно. Мы не заслужили поражения, отличная игра команды»

«Акрон» не имеет претензий к судейству в матче со «Спартаком».

Команды сыграли вничью (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ . Главный арбитр Павел Кукуян показал две желтые карточки защитнику «Спартака » Даниилу Хлусевичу и назначил два пенальти в ворота красно-белых.

Генеральный директор «Акрона » Константин Клюшев подвел итоги игры.

– Суперинтересный матч, мы не заслужили поражения. Отличная игра нашей команды. Ребятам спасибо, что не опустили руки.

По судейству никаких вопросов нет. Все было адекватно.

– Лончар не забил пенальти, а до удара футболисты спорили, кто будет бить. Что там было?

– Будет проработка вопроса с пенальти. Этот вопрос уже поднимался тренерским штабом после игры.

– Какая задача на сезон?

– Основная задача команды – топ‑8. Принципиальной задачи обогнать «Крылья» нет. У нас уважительное соседство, – сказал Клюшев.

После трех туров тольяттинская команда набрала 5 очков и сейчас занимает 5-е место в таблице.